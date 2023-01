Diete uit Goor maakt bijzondere tassen van vintage fur en gerecycled leer: ‘Christina Applegate heeft een tas van mij’

Diete Nab laat haar handen liefkozend over enkele topstukken uit haar collectie glijden. Ze heeft er haar werk van gemaakt: het recyclen van leer en bont en dat te verwerken tot tas. En soms iets anders. Zoals hoedjes of kussens. Portemonneetjes. Of een vaas, kan ook. Dat doet ze voor de vrije verkoop, voornamelijk op markten. En steeds vaker ook in opdracht.

Lekker zacht

Dat atelier is gevestigd in de voormalige Laarschool. Toevalligerwijs ook de lagere school die Diete als kind heeft bezocht. „Mijn atelier was vroeger klas 4. En later werd het handenarbeidlokaal. Dus dat creatieve, dat past wel bij dit lokaal. Heb je het koud? Ik vertel mijn klanten om zich altijd dik aan te kleden als ze komen, want het is hier altijd fris. Ik merk het al niet eens meer, ben er aan gewend.”