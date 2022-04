Dit is spontaan het verzamelpunt voor deelscooters in Hengelo geworden en de gemeente en de schouwburg vinden dat oké

MET VIDEO Peptalk van priester Lesiv en eigen paaslekker­nij geven vluchtelin­gen in Twente energie: ‘Geestelijk winnen we de oorlog’

HENGELO - Op diverse plekken in Twente waren zondag paasvieringen voor Oekraïense vluchtelingen. In de Thaborkerk in Hengelo leidde priester Mychailo Lesiv de dienst, die permissie had gekregen om even zijn land te verlaten. „Zo winnen we de oorlog geestelijk”, zei vluchtelinge Svitlana (34). Ze had een mand vol smakelijke paskas bij zich. Hoe ze die maakte? Kijk maar verder.

24 april