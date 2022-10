Dit stel uit Hengelo bespaart duizenden euro’s dankzij voedselapp: ‘Kan alleen geen frikandelbroodje meer zien’

Brandweer blust vuur bij Groothuis: wie goed kijkt ontdekt grappige details in Jum­bo-puz­zel over Hengelo

HENGELO - Vraag medewerkers van supermarkt Jumbo in Hengelo wat hun stad typeert, voeg hier en daar een typisch Hengelose grap toe en voilà: een puzzel over Hengelo in duizend stukjes. De Markelose cartoonist Roland Hols tekent voor ‘Trots op Hengelo’.

29 september