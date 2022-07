Docenten Bataafs Lyceum Hengelo voor even hiphoppers in swingende ode aan eindexamenleerlingen: ‘Je bent nu vet geslaagd’

Mensen­vriend Wim Lemmens was een pastoor in hart en nieren, ook zonder de zegen van de kerk

HENGELO - In deze rubriek staan we stil bij de Hengelose begraafplaatsen en de mensen die ze bezoeken. Aflevering 28, Deurningerstraat: Ine Tinsel vertelt over Wim Lemmens, die geen titel nodig had om het leven van een priester te leiden.

28 juni