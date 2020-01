Dode en vijf gewonden bij ernstig ongeval op A1 bij Hengelo

Bij het ongeval zijn meerdere voertuigen betrokken geweest. Het is vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak is het van het ongeluk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, tevens werd er een traumahelikopter opgeroepen.

De A1 ter hoogte van knooppunt Buren is de weg in de richting van Almelo, tussen Hengelo-Noord en knooppunt Buren is de hele ochtend afgesloten geweest. De rijstroken zijn inmiddels weer vrijgegeven.