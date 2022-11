Dollemansrit door Hengelo: ‘Ik heb in paniek het hazenpad gekozen’

HENGELO/ALMELO - De vader van Daan Z. (21) uit Hengelo belt op 20 juni 2021 de politie. Zijn zoon heeft zijn auto zonder toestemming meegenomen ,vertelt hij. En daar blijft het niet bij, zoonlief is ook nog eens onder invloed van drugs. Als politiemensen Z. even later zien rijden loopt het helemaal uit de hand. Een dollemansrit volgt.