Don Bosco en Daltonschool in Hengelo-Zuid heten voortaan ‘Aventurijn’

De altijd opgewekte Hengelose dokter Simmelink neemt afscheid: ‘Een vrolijke dokter is het halve werk’

HENGELO - Als z’n afscheidsreceptie niet op vrijdag 1 juli had plaatsgevonden, dan had de Hengelose huisarts Martin Simmelink op het Malieveld ‘vooraan staan schreeuwen’. Op de landelijke actiedag voor het behoud van de huisartsenzorg. Maar hij neemt net die dag afscheid van zijn patiënten. Dat gaat even voor.

27 juni