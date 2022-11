Donaties stromen binnen voor ernstig zieke doelman Danny Hofhuis van Hengelo: ‘Dit is voor mijn kinderen’

Waar komt die fleurig ‘aangeklede’ lantaarn­paal in Hengelo vandaan?

HENGELO - Opeens doken ze op aan de Lodewijkstraat in Hengelo: een lantaarnpaal en de paal van een straatnaambord gehuld in vrolijk gekleurde breisels. Niet geheel toevallig staan ze voor het Nivoncentrum. Wie of wat zit erachter? Yvonne Eikeboom van het breicafé weet er meer van.

16 november