Draconische maatregelen op sociaal, verdwijnt daarmee het sociale hart van Hengelo?

Hengelose taxichauf­feurs balen van verkeerd ingerichte standplaat­sen bij station: ‘Dit kost me duizenden euro’s’

HENGELO - Taxichauffeurs in Hengelo zijn boos. Over de inrichting van het terrein en de standplaatsen. Én over het ontbreken van voorzieningen voor wachtende chauffeurs. „We willen terug naar de voorzijde, naar het Stationsplein.”

22 september