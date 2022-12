Duizenden Tukkers vieren Kerstmiddag in Hengelo: ‘Gezellige sfeer, wel minder druk’

HENGELO - Ze komen overal vandaan om kerst in te luiden met borrels in de Hengelose kroegen. En dat was zaterdag niet anders. Duizenden (oud)-Tukkers maakten er wederom een gezellig feest van, maar het was wel rustiger dan voorgaande jaren.

De eerste kroegtijgers werden al vroeg in de ochtend gespot, maar de meeste bezoekers kwamen halverwege de middag opgedoft de stad in. De massale toestroom leidde tot een lange rij bij de feesttent op het Pastorieplein van De Appel 2.0, ’t Neutje en The Three Musketeers. Sommigen probeerden daar nog zonder kaartje naar binnen te komen, maar zonder resultaat.

Kerstfeest in meerdere plaatsen

Politie, boa's, beveiligers en de susploeg waren massaal aanwezig om een oogje in het zeil te houden, maar veel meer dan dat hoefden ze ook niet te doen. Tot een uur of 18.00 hoefde de politie nog voor geen enkel opstootje in actie te komen. De sfeer was gezellig en gemoedelijk.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Het leek iets rustiger dan andere jaren in Hengelo. © Cees Elzenga

Dat constateerde ook veiligheidscoördinator Gill Harmsen. „Het lijkt ook wat rustiger dan andere jaren", voegde hij daar aan toe. „Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat er nu op meerdere plekken in de regio grootser wordt uitgepakt, zoals in Enschede en Oldenzaal. Daardoor is de druk er in Hengelo wat meer van af. Voordeel is dat het voor ons makkelijker is om ons werk te doen.”

Het feest in de tenten was om 20.00 uur afgelopen, waarna de feestgangers zich verspreidden over de kroegen in de binnenstad.