Dwangsom voor Hengelose metaalbewerker terecht, maar de gemeente int nog niet

MET VIDEO Op naar 18 miljoen mensen, hoe denkt Twente daarover? ‘Dat kan best, als we elkaar maar blijven respecte­ren’

Inmiddels wonen er in Nederland 17,8 miljoen mensen. Vooral door migratie nadert de bevolking in rap tempo de 18 miljoen. Woonminister Hugo de Jonge (CDA) stelde eerder dit jaar dat de huidige bevolkingsgroei ‘niet is vol te houden’. Hoe denken jong en oud erover en merken inwoners van Twente er iets van? Verslaggever Frank Timmers vroeg het in Hengelo.

2 november