Echtpaar Freriksen in de Hengelose raad, samen voor BurgerBelangen

Dat is bijzonder, maar niet helemaal uniek. In Weesp en Hoorn zat eerder ook een echtpaar in de gemeenteraad. Het bekendste echtpaar in een gemeenteraad waren namens de SP Jan Marijnissen en zijn echtgenote Mari-Anne in Oss.

In Hengelo is het voor zover bekend nog niet eerder voorgekomen. Domper op de feestvreugde voor het echtpaar was dat ze woensdagavond het feestje van hun partij niet konden meevieren: ze hebben allebei corona... Zeker voor Igno Freriksen is dat zuur: als prominent lid van carnavalsvereniging de Windbuul’n houdt hij wel van een feestje.

Quote We zijn twee jaar lang de dans ontspron­gen wat betreft corona en op het moment supréme moesten we thuis blijven Igno Freriksen

Igno Freriksen: „Ik ben blij met de verkiezing. We zijn twee jaar lang de dans ontsprongen wat betreft corona en op het moment supréme moesten we thuis blijven. Dat was heel jammer. Als we klachtenvrij zijn mogen we maandag de straat weer op.”

Het echtpaar Freriksen kon de verkiezingsavond niet bijwonen: corona. © Emiel Muijderman

Voor de nieuwe partij Hengelose Burgers, één zetel straks, neemt Herbert Capelle zitting in de raad. Daar was het spannend, omdat nummer drie Eddy van Essen hem met voorkeursstemmen zou kunnen verdringen. Maar dat is niet gebeurd; Van Essen behaalde 383 voorkeurstemmen, Capelle kreeg als lijsttrekker 425 stemmen.

Brian Geertshuis

Voor de andere nieuwe partij, Forum voor Democratie, zal Brian Geertshuis een zetel innemen. De twee overige nieuwe partijen, R3 (246 stemmen) en Jezus Leeft (153 stemmen), behaalden geen zetel.

Andere opvallende zaken; Herman Kassenberg, op plek 22 van de kandidatenlijst van de SP, kreeg welgeteld één stem. Net als Alexander Dalenoort, op plek 13 van de VVD, en Ruud van der Keur, op plek 19 van Hengelose Burgers.