Echtpaar Hobbelink uit Hengelo 70 jaar getrouwd: ‘Je moet niet altijd alles uit willen praten’

Hengelo krijgt op 250 punten door de stad openbare laadpalen: ‘Steeds meer auto’s zijn elektrisch’

HENGELO - Op 250 punten in de stad wil de gemeente komende tijd openbare elektrische laadpalen toestaan, die door Vattenfall In Charge worden geleverd en gemonteerd. De toekomst is elektrisch rijden met de auto.

2 april