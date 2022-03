Echtpaar in de Hengelose raad? Toch niet: man wil liever voorzitter blijven

Padden plotseling massaal de weg op; alle hens aan dek in Hengelo

HENGELO - Spiedend lopen ze in het vroege donker langzaam over de Houtmaatweg. Met gele hesjes aan en gewapend met sterke schijnwerpers en emmers speuren ze de berm af. Af en toe bukken ze, pakken iets op en deponeren het in hun emmer: vrijwilligers, op zoek naar padden.

18 maart