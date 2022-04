Een leegstaande school in Hengelo, een plan: en toch gebeurt er niks, hoe kan dat?

Het was op een mooie, zonnige donderdag in juli 2019. Een feestelijk moment, want vastgoedontwikkelaar Explorius uit Rijssen was uitverkoren door de gemeente Hengelo om iets moois te gaan doen met de voormalige rijkskweekschool aan de Paul Krugerstraat. Het gebouw stond toen al enige tijd leeg. Explorius troefde met zijn plan om er een zorgcomplex van te maken de andere zeven gegadigden af. Maar bijna drie jaar later is er nog geen steen verschoven.