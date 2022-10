Eerbetoon aan kleine Benjamin uit Hengelo, nazi-slachtoffer van amper vier maanden oud

Aantal vluchtelin­gen in oude stadskan­toor Hengelo van 250 naar 450: ‘Blij dat ze niet naar compleet nieuwe omgeving moeten’

HENGELO - Het aantal statushouders dat opgevangen wordt in het voormalige stadskantoor aan de Hazenweg wordt in maart 2023 verhoogd van 250 naar 450. Dat heeft de gemeente Hengelo in een brief aan de omwonenden laten weten. De toename heeft alles te maken met de sloop van Welbions-woningen in de Nijverheid, waar op dit moment Oekraïense vluchtelingen verblijven.

1 oktober