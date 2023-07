Emma's Eetcafé werd woonhuis en winkel, veilig ingeklemd tussen de coffeeshops

Met video Grote schuur­brand in Rossum: tientallen kalveren dood

Een grote brand heeft vrijdagmorgen een kalverenstal aan de Boschweg in Rossum in de as gelegd. Bij de brand zijn zestig kalveren omgekomen. Meerdere brandweereenheden bestreden het vuur, waarvan de dikke rookpluimen tot ver in de omtrek te zien waren.