Emotioneel afscheid in Hengelo: vader Dennis rijdt open vrachtwagen met daarop de witte kist met zoon Tom (14)

Alle Hengelose woonwijken worden een 30 km-zone; wethouder Steen is trots op nieuwe plannen

HENGELO - De gemeente wil op korte termijn in alle woonwijken 30 km-zones maken. Hiermee komt het college van B en W tegemoet aan een wens van de gemeenteraad. „De plannen moeten nog verder uitgewerkt worden deze collegeperiode”, zegt wethouder Hanneke Steen. „We hopen hiermee het verkeersgedrag van automobilisten te beïnvloeden en daarmee de veiligheid in de woonwijken te verbeteren.” Dat laatste is hard nodig. Veel mensen ervaren juist onveiligheid in hun woonstraat.

25 november