Emotionele raad Hengelo pareert heftig voorstel om minimabeleid te beperken

Derde generatie bruidsmode-imperium Très Chic ervaart nu zelf de magie van een trouwjurk: ‘Ze straalde, nog meer dan normaal’

HENGEVELDE - Het is altijd een van de sleutelmomenten tijdens een bruiloft: het moment dat de bruid in vol ornaat voor het eerst in het openbaar verschijnt. Een spannend moment, voor bruid, bruidegom en alle gasten. En dat is niet anders als je de derde generatie bent die aan het roer staat van Très Chic Bridal Wear in Hengevelde en de hele dag tussen de trouwjurken zit.

6 juli