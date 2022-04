Erik Dijkstra geeft April-meistaking, die begon bij Stork in Hengelo, volop landelijke aandacht

Dijkstra, geboren en getogen in Glanerbrug, woonde deze vrijdagmiddag de herdenking op het Industrieplein in Hengelo bij, met tientallen genodigden. Onder hen was ook theaterproducente en actrice Johanna ter Steege (60), geboren in Notter. Zij presenteert in 2023 de voorstelling Vergeten Twentse Lente op de voormalige vliegbasis Twenthe, ook over de April-meistaking, dan 80 jaar geleden. Ter Steege schetste hoe Stork-telefoniste Femy Efftink in haar kantoortje bleef en een ronde langs bedrijven belde. „Ze riep op tot staking, in het Twents. Dat verstonden de Duitsers niet.”