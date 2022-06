Even tot Hier komt met anti-gokreclame bij Twentse voetbalstadions: 'Gokken: de grootste kans op een kutleven’

Vereniging Behoud Twekkelo vecht vergunning zonnepark aan: ‘Het was voor 10 jaar, nu wordt het 25’

ZWOLLE – „Als we niet oppassen, wordt het hier één groot industrieel energiepark.” Bart Overbeek, voorzitter Vereniging Behoud Twekkelo, ageerde met die woorden vrijdag in de rechtbank in Zwolle tegen het verlenen van een nieuwe vergunning voor zonnepark Boeldershoek West.

11 juni