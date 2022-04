Ex-verslaafden mogen in Hart van Zuid Hengelo blijven wonen

In een woning aan de Buigerij, een zijstraat van de Langelermaatweg in Hart van Zuid, wonen meerdere ex-verslaafden. Het pand is gehuurd door de Stichting Stap 1 die verslaafden begeleidt bij hun terugkeer in de maatschappij. Er kunnen maximaal vijf mensen wonen in het huis, een cliënt kan er maximaal een jaar wonen.

De cliënten hebben dagbesteding buiten het pand, meestal gaat het om vrijwilligerswerk. Er is geen permanente begeleiding in de woning, mensen van de stichting zijn er hooguit enkele uren per dag. Om te controleren of ze geen drugs gebruiken moeten de cliënten in aanwezigheid van een medewerker van de stichting plassen in een beker. Dat gebeurt op het toilet met de deur open.

Nul op rekest

Maar een huis vol ex-verslaafden is zeer tegen de zin van de directe buren. Ze hebben bij de gemeente geprobeerd de mensen er weg te krijgen. Maar daar kregen ze nul op het rekest. Vorige maand stonden de boze buren bij de bestuursrechter van de Rechtbank Overijssel tegenover de gemeente.

De buren zijn boos op de gemeente omdat die weigert handhavend op te treden. Ook de door de gemeente verleende omgevingsvergunning aan Stichting Step 1 is tegen hun zin. De buren stellen dat de bewoners van het pand bestaan uit vijf mensen in wisselende samenstelling. ‘Deze mensen vormen niet één huishouden’, zo betoogde de jurist van de bewoners. In uitspraak stelt de bestuursrechter dat de gemeente in deze terecht heeft afgeweken van het bestemmingsplan en daarmee correct heeft gehandeld.