Explosie en uitslaande brand in flat Hengelo, meerdere gewonden naar ziekenhuizen in regio

In een flatgebouw aan de Surinamestraat in Hengelo is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken, vermoedelijk na een explosie in een van de appartementen. Meerdere verdiepingen van het gebouw stonden in brand, hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De brand was uitslaand, op last van de brandweer zijn alle bewoners van het gebouw geëvacueerd.