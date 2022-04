Explosieve stijging fietsdiefstallen; een Gazelle staat niet veilig in Hengelose binnenstad

Kapper Paul Thüss (73) stopt na halve eeuw met salon in Hengelo: ‘Klanten vertellen álles, dat geloof je niet’

HENGELO/BORNE - Kapper Paul Thüss uit Borne is deze weken druk bezig om afscheid te nemen van zijn trouwe klanten. Dat went niet echt, dat zijn toch vaak wel emotionele momentjes. Maar hij heeft de knoop doorgehakt: volgende week sluit Salon Paul aan de Industriestraat in Hengelo de deuren. Hij is 73 jaar. Dat werd dus tijd.

17 april