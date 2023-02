Expositie in Hengelose Waterstaatskerk over pijn en verlies: ‘Het is de worsteling van ons leven’

De tentoonstelling is een initiatief van de Kunstcommissie in samenwerking met medecurator Ricardo Liong-A-Kong. En dat precies in de veertigdagentijd, de tijd tussen Aswoensdag en het Paasfeest. Binnen de kerk bestaat een rijke traditie van stilstaan bij het leven dat je leidt.

Kunst is de expressie van het leven, in al zijn pijn en barbaars­heid

Emoties

Bezinning dus. De vraag is waarom je deze expositie per se zou moeten bezoeken. Maar voor dominee Arent Weevers is dat helemaal geen vraag. „Deze expositie gaat over jou en ieder ander”, zegt hij. „Ieder mens voelt pijn, heeft verdriet, voelt gemis. Het is de worsteling van ons leven. Al die emoties kun je delen tijdens de expositie met de kunst en de kunstenaars die daar hun werk presenteren. Je heft je eigen eenzaamheid op.”