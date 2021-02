Familie van doodgereden Maike wil strengere keuring van hoogbejaarde automobilisten

Hengelose horecabaas luidt noodklok: ‘Drugsdea­lers rennen door de hele stad met hun zakken vol’

17 februari HENGELO - In de stad zijn nog nooit zoveel drugs verkocht als in coronatijd. Dat schrijft voorzitter Berto Mulder van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Hengelo in een vertrouwelijke mail aan de fractievoorzitters in de gemeenteraad.