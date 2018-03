'Fataal ongeluk met Hengeloërs kwam door nalatigheid bij strooien'

Video Verhit debat rond heaters in Hengelo

9 maart HENGELO - GroenLinks heeft in diverse steden voorstellen gedaan om terrasverwarming in de horeca te verbieden. Heaters vreten energie, stoten veel CO2 uit en zijn dus slecht voor het milieu, vindt de partij. Liefhebbers van de heater menen dat zo’n verbod onuitvoerbaar zou zijn en vinden het ‘symboolpolitiek’ over de rug van ondernemers.