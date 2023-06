FC Twente/Heracles Academie JO15-1 beslist duel met Helmond Sport JO15-1 na rust

Bjorn en Chantal zijn de nieuwe eigenaren van Bolle Jan in Denekamp: ‘Belletje kwam alsnog onverwacht’

Het was 34 jaar lang zijn kindje, maar Jan Roesink (61) neemt binnenkort afscheid van Pannenkoekenhuis Bolle Jan in Denekamp. Dat doet hij met een gerust hart, want met de nieuwe eigenaren Bjorn Wissink (37) en Chantal Steggink (38) komt het restaurant in vertrouwde handen.