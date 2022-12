Ferry en Rita Evenberg willen fijne mensen maken van judoka’s in Hengelo: ‘De bond focust op kracht, wij op techniek en plezier’

Hessel heeft een enorme pretpark­ver­za­me­ling: 'Hier gaat grof geld in om’

Te koop: negen achtbaanwieltjes, voor 60 tot 130 euro per stuk. Ooit zaten ze op de Rioolrat in Avonturenpark Hellendoorn. Maar wat moet je ermee? Wie wil ze? Nou, kopers genoeg. Ze zijn al verkocht. Binnen een week. Welkom in de wereld van de pretparkfanatici. Waar wielen en stukjes kettinglift statussymbolen zijn. „Hier gaat echt grof geld in om.”

8 december