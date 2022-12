Fikse kater voor Oldenzaalse ondernemers na miljoenenaankoop winkelpanden in centrum van Hengelo

„Het waren verborgen gebreken, we hebben geprobeerd dat te verhalen op de vorige eigenaar.” Dat is de reactie van Melek Yarbug op de recente uitspraak van de rechtbank in het conflict over het winkelpand op de hoek van de Markt en de Brinkstraat in Hengelo. Oldenzaler Yarbug heeft het pand vorig jaar gekocht, samen met zijn in Zwitserland woonachtige broer Murat Yarburg en met de eveneens uit Oldenzaal afkomstige Rudi Klieverik.