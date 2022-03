Fikse tegenvaller voor ontwikkelaar Hengelo’s appartementencomplex Esreyn, gelukkig is verbouwing nu begonnen

Advocaat uit Hengelo koopt woningen op voor arbeidsmi­gran­ten, buurt klaagt over ernstige overlast: ‘Dit verbaast ons’

HENGELO - De uit Syrië afkomstige en in Hengelo wonende advocaat Joni Elyia koopt huizen op in Groot Driene om er arbeidsmigranten uit Oostbloklanden in te vestigen. Omwonenden klagen intussen over ernstige overlast van hoofdzakelijk Polen en Roemenen.

26 februari