Flinke file op A1 tussen Duitse grens en Hengelo door vrachtwagen met mankement

Vermissing nummer 5: na ‘schoor­steen­in­spec­tie’ is Hengeloos echtpaar (90+) sieraden kwijt

HENGELO - Het houdt niet op. Weer zijn in Hengelo ouderen sieraden en geld kwijt na groot onderhoud. Zijn het de zoveelste diefstallen in een samenhangende reeks, of nog steeds losse incidenten, zoals de politie ze ziet? De aannemer vraagt zich af wat er in vredesnaam aan de hand is en heeft een verdachte situatie gemeld. Dit heeft hij nog nooit meegemaakt.

6 mei