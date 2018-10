Freddy (62) schoot te hulp vlak voordat het helemaal misging op de A1

De planner van PostNL was midden in de nacht op weg naar zijn werk in Hengelo toen hem links in de vangrail bij Azelo iets opviel. Zag hij daar nu een auto staan? Het was donker en hij kon het niet goed zien, maar Kolkman bedacht zich niet, remde en parkeerde zijn auto rechts in de berm om het te checken. Zijn gevoel klopte.