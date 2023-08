Fundaparel: genieten van het zonnetje op dit enorme dakterras in hartje Hengelo

Formule 1-auto’s gaan vanuit Losser heel Europa door: ‘Het is een goed geoliede machine’

Wie de foto’s naast elkaar legt, zal de een niet van de ander kunnen onderscheiden. Het begon allemaal, toen Frank Saasen (55) te horen kreeg dat hij verdacht veel op Formule 1-coureur Michael Schumacher leek. Inmiddels zijn we bijna dertig jaar verder en is Cars and Stars Events veel meer dan de Schumacher-imitatie van Saasen.