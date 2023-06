Fundaparel: luxe penthouse in voormalig fabriekscomplex Dikkers

Twentebad dreigt overspoeld te worden met bezoekers door sluiting baden Enschede en Haaksber­gen

Het lijkt een luxeprobleem, maar het Twentebad in Hengelo zit er serieus mee in de maag: hoe om te gaan met de te verwachten toestroom, wanneer straks wellicht beide subtropische baden in Enschede en Haaksbergen de deuren sluiten? Manager Ilija Melisie vreest dat hij ‘nee’ moet gaan verkopen.