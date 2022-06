Galerie Mariani in Goor is de opmaat naar iets groters: met gelijkgestemden op een internationaal podium

Samen met kunstschilder Sandra Boots heeft marmerkunstenares Linda Biemans uit Almelo een kunstgalerie in het leven geroepen met daaraan gekoppeld een kunstenaarsplatform. Vorige week werd Galerie Mariani geopend in een van de panden op het oude TSB fabrieksterrein in Goor. Het terrein is door de gemeente aangekocht met het oog op voorgenomen woningbouw op deze locatie.