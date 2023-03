‘Geen actieve herinnering’ aan vuurwerkknal. Rechter: ‘Daar kom je in de politiek mee weg, hier niet’

Papierinza­me­laars in Dinkelland krijgen in het vervolg een vaste vergoeding

Inzamelaars van oud papier in Dinkelland krijgen in het vervolg een vaste vergoeding van 55 euro per ton. Dat stelt het Dinkellandse college voor om een einde te maken aan de onzekere opbrengst voor verenigingen en scholen van het ingezamelde papier.