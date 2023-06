Geen bloemen maar veertien zitbankjes voor Maaike in Oud Borne: ‘Mooi, dat ze zo voortleeft’

Liefde voor tipi’s brengt Agnes en Leo op bijzondere plekken in de wereld, van Bonaire tot Twekkelo

Voorheen verhuurden ze tipi’s op rustige plekjes in Oost-Nederland, nu staan de verblijven van Agnes en Leo Leeftink opgesteld op hun minicamping in Twekkelo. De verhuur en verkoop van de kegelvormige onderkomens brengt het echtpaar op allerlei bijzondere plekken in de wereld.