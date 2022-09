Geen cel, maar werkstraf voor gewelddadige mishandelingen bij Carwash Nijverdal

Met podcast Satudarah-oprichter Michel B.: ‘Met die moord in Beckum heb ik helemaal niets te maken’

BECKUM - De beschuldigende vingers van politie en justitie wijzen al bijna 25 jaar naar Michel B. uit Enschede. Maar nooit is sluitend bewijs gevonden dat B. (57), één van de oprichters van motorclub Satudarah, de hand had in de fatale mishandeling van Alouis Meijerink en zijn vrouw Trudy. „En dat zal er ook nooit komen, want ik heb met die moord niets te maken.”

11 september