Geen verjaardag, maar stille tocht voor slachtoffer moordpartij Enschede

Het lichaam van Akfidan is zaterdag overgedragen aan de familie. Hij wordt maandag begraven in het Syrisch-Orthodoxe Klooster te Glane. Volgens de familie zijn de reacties op zijn dood zo overweldigend dat er besloten is tot een openbare tocht, om de aandacht te vestigen op het zinloze geweld waarmee hij om het leven is gebracht, en om iedereen de gelegenheid te geven steun te betuigen aan de nabestaanden. Akfidan was getrouwd en sinds twee maanden vader van een dochtertje. Samen met zijn broer was hij eigenaar van Mexicaans restaurant Caballeros in Hengelo.