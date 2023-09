Huurders van zwaar beschadig­de deel van flat in Hengelo mogen maandag eventjes naar binnen

Maximaal 40 minuten. Zo lang mogen huurders maandag in het door een gasexplosie en brand zwaar beschadigde deel van de flat aan de Surinamestraat in Hengelo. Directeur Harro Eppinga van woningcorporatie Welbions zegt dat het gebouw veilig genoeg is om een voor een naar binnen te gaan. Er langer verblijven is uitgesloten.