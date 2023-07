Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hengelo vandaag

Mogelijke ontvoer­ders van man uit Hengelo blijven langer vastzitten

Een drugsruzie om 4000 euro liep in maart van dit jaar volledig uit de hand. Het slachtoffer werd tegen zijn wil vastgehouden en zijn broer moest de schuld komen voldoen. Toen dat te lang duurde werd de man in een kelder opgesloten. Drie verdachten van betrokkenheid bij de gijzeling blijven op last van de rechtbank langer vast zitten.