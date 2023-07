Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hengelo vandaag

Speelsche­ma bekend: Quick’20 moet ook ‘gewoon’ op zondag voetballen

De indeling voor de vierde divisie was al even bekend, het speelschema nu ook. Daaruit blijkt onder meer dat Quick’20, de club die in 2020 met prestatievoetbal overstapte naar de zaterdag, in het nieuwe seizoen toch ook weer op zondag moet spelen.