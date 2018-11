Geschrokken moeder haalt baby per direct van kinderdagverblijf

Henk Steinmeij­er uit Delden is 90 en dus kan hij pronken met de auto van 007

15 november AMBT-DELDEN - Het was na de wedstrijd vaak onderwerp van gesprek in clubhuis The Eagle van ‘De Twentsche’: de Aston Martin DB5 van Henk Steinmeijer. Tien jaar duurde de restauratie van de Britse ‘klassieker onder de klassiekers’. „Als ik 90 word, dan kom ik ermee op de club”, beloofde de Deldenaar. Woensdag was het zo ver.