Geslaagd wijksportfeest in Hengelose Es

Therapie tegen duizelig­heid nu ook in Twente: ‘Mensen kunnen er psychische problemen door krijgen’

HENGELO - Mensen met duizeligheidsklachten kunnen nu ook in Twente terecht voor een snelle behandeling. In Hengelo is Duizeligheidstherapie Twente opgericht. Daarin werken gespecialiseerde fysiotherapeuten samen met medisch specialisten in de regio, onder andere de specialisten van het ziekenhuis ZGT.

9 mei