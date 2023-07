Gespannen sfeer bij aanhouding meerdere verdachten in Hengelo

Bakermat van Reformato­risch Rijssen was jarenlang verstopt, nu wordt de toren van de Walkerk hersteld: ‘Dit willen we graag’

Lange tijd zat de Walkerk verstopt tussen de winkelpanden. Maar sinds de sloop van Walstraat 38 is de kerk weer te zien en dus wordt hij in ere hersteld. Nu is het tijd voor de toren, vindt Sander Haase van de SGP.