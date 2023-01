Gilla Vronik (79) ruimt al 35 jaar zwerfafval op in de Hengelose Hasseler Es. En nu is het welletjes

Nick (32) neemt café Halfweg in Beckum over: ‘Hij kent het café van haver tot gort’

BECKUM - Hij is 70 jaar en heeft café Halfweg in Beckum 35 jaar gehad. Een keer is het mooi geweest. Bennie Spanjer is daarom hartstikke blij dat een nieuwe uitbater heeft gevonden die zijn geliefde café wil overnemen. Per 1 maart staat Nick Laarhuis (32) uit Haaksbergen achter de toog.

13 januari