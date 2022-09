Goede ideeën voor zorg in Twente? Kennisfestival biedt podium om ze te bespreken

Bridgestad Hengelo/Borne wil zich na corona ontfermen over nieuwe leden

HENGELO - De zeven bridgeclubs verenigd in de koepel Bridgestad Hengelo/Borne verloren in coronatijd honderd leden, die niet meer durfden te komen uit angst voor besmetting. Er bleven zeshonderd leden over. Hoogste tijd om nieuwe leden te werven, vinden de clubs.

25 augustus