Gratis kerstdiner voor klanten van Voedselbank Midden Twente: ‘Kerstmis zou voor iedereen een feest moeten zijn’

Clubiconen Hengeloër Gerard van Duursen blijft een dribbelaar, ook al is versnellen verboden bij walking football

HENGELO - Het is moeilijk om je Gerard van Duursen voor te stellen zonder bal aan de voet. De spelmaker van hoofdklasser Achilles’12 in de jaren 70 dribbelde zich het Nederlands amateurelftal in. Later werd Van Duursen (jeugd)trainer en nu speelt hij walking football bij Achilles.

5 december