Gratis tampons voor Hengelose minima? Gemeente vindt het een sympathiek plan en gaat het onderzoeken

Sympathiek

Daar is het college van B en W het ook zeker mee eens. Of het wordt ingevoerd is nog wel de vraag. Begin volgend jaar wordt het armoedebeleid van de gemeente geëvalueerd. Dat is het moment om over gratis menstruatieproducten te beslissen. „Maar uiteindelijk is het de gemeenteraad die er over gaat”, aldus een woordvoerder.